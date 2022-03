Decepcionada, a ex-BBB Gabi Martins desabafa nas redes sociais: “Não espero mais nada de ninguém”

Na manhã desta quarta-feira (23), a cantora e ex-BBB Gabi Marins desabafou em suas redes sociais por ter sofrido uma decepção por parte de alguém. Apesar de não deixar claro que aconteceu de fato, Gabi mostrou estar muito chateada pela decepção recebida de quem não esperava.

“Caramba, é cada decepção. Cansada de tomar nas costas, meu Deus. Eu sei que sou forte, mas às vezes é f*da, viu! Sempre vem de quem a gente menos espera. Estou cansada de ser boa”, desabafou.

Eu sei q eu sou forte mas as vezes é foda viu! Sempre vem de quem a gente menos espera . Eu to cansada de ser boa. — Gabi Martins - ASSISTA RECAIDINHA🔥 (@gabimartins) March 23, 2022

Nesta semana, Gabi recebeu diversas críticas por seu desempenho no ensaio da escola de samba Vila Isabel, na Marquês da Sapucaí em domingo (20). A ex-modelo e finalista em ‘A Fazenda 13′ Solange Gomes, teceu críticas à Gabi. “Gente, a Gabi Martins... É ‘pra’ sambar à frente do tripé. O tripé é como se fosse um carro alegórico, ela estava do lado, ou atrás. Alguém avisa, pelo amor de Deus”, disse Solange em seu Instagram.

“Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste a alguns ensaios. Carnaval é coisa séria.”, continuou a ex-modelo e ex-fazenda Solange.

Gabi Martins havia respondido em portal de fofoca no Instagram que está tendo a oportunidade de aprender com os melhores, além de ter ciência da responsabilidade.

Apoio à Gabi Martins nas redes sociais

Veja mais: Emma Mackey irá estrelar ao lado de sua ‘sósia’ Margot Robbie em filme da ‘Barbie’

A vencedora do ‘BBB 17′, Emily Araújo, saiu em defesa de Gabi Martins no dia de hoje (23) a respeito de seu desempenho no ensaio da Vila Isabel. “Não gosto de me meter nessas coisas…, mas gente, por que tanto hate na Gabi? Ela já falou que está aprendendo e quem quis ela no sambódromo foi a escola de samba! ‘Tá’ bom ‘pra’ eles e ela está dando o melhor dela… Queria saber: cadê os Santos da empatia. Cadê?”, disse Emily no Twitter.

Quero muito agradecer as palavras e o apoio de quem tá vindo falar comigo! Muito obrigada amiga amo vc ❤️ https://t.co/XpqsHRKsDQ — Gabi Martins - ASSISTA RECAIDINHA🔥 (@gabimartins) March 23, 2022

Após a ex-BBB sair em sua defesa, Gabi retweetou a postagem de Emily, agradecendo por seu apoio e de outros que vieram falar com ela. “Muito obrigada, amo você”, finalizou. Os seguidores da cantora também deixaram comentários de apoio em sua rede.