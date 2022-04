Amizade de milhões: PA chora ao fazer as pazes com Scooby no ‘BBB 22′

Se tem uma relação que vai marcar o “BBB 22″ é a amizade entre Paulo André e Pedro Scooby. Os dois protagonizaram um momento muito emocionante nesta quarta-feira (20) ao fazerem as pazes após um desentendimento.

Tudo começou quando Scooby disse a PA, após a eliminação de Gustavo e a formação do novo paredão, que ficou chateado ao ser deixado fora do VIP após a prova do líder. “É bobeira, mas que de alguma forma bateu diferente hoje em mim. Essas paradas de priorizar as pessoas que você gosta aqui dentro, ordem de prioridade que você dá valor e pessoas que você prioridade.”

Scooby disse que entendeu os motivos do amigo escolher Arthur Aguiar, mas isso não impediu que ele ficasse pensativo. “Óbvio que eu entendi porque você puxou o Arthur para ir com você para lá, mas fiquei pensando assim: todas às vezes que eu pude priorizar alguém, eu priorizei você. Todas às vezes que tu pode priorizar alguém, você não me priorizou. Isso de alguma forma me fez refletir da vida”, revelou.

Nesta manhã, porém, o mal estar ficou para trás após uma conversa franca, com direito a muita emoção. “Obrigado por ter ficado aqui. Eu estava precisando conversar”, disse o surfista. O líder da semana afirmou então: “É muito ruim”. “O que é ruim?”, perguntou Scooby. “Pô, eu fico triste”, respondeu PA.

O atleta confessou estar se sentido culpado. “Eu dei mole mesmo”. Pedro Scooby confessou, na sequência, que ficou com ciúmes e abraçou o amigo. “Eu queria tua atenção.”

PA terminou pedindo desculpas e dizendo que o amigo é alguém especial. “Estou me sentindo mal... Não quero nunca que você duvide do meu amor por você”, finalizou.