[VÍDEO] Juliette chora ao fazer homenagem à irmã que morreu em show

Juliette segue emocionando em suas apresentações como cantora. No último fim de semana, foi a vez de João Pessoa receber o segundo show da turnê Caminhos - onde até a própria artista se emocionou.

Os shows de Juliette reúnem músicas de seu EP, suas duas músicas com participação - uma com a dupla sertaneja Israel & Rodolffo e outra com o DJ Alok - e conclui com covers de músicas que inspiram a cantora.

Ao fazer sua própria versão para “Dona Cila”, de Maria Gadú, Juliette não resistiu e foi às lágrimas. Isso porque a faixa foi escolhida para fazer uma homenagem à Juliene, sua irmã caçula.

Ela morreu aos 17 anos de idade, em 2009, vítima de um AVC. A cantora compartilhou o momento em suas redes sociais, confira:

Aneurisma após BBB

Durante uma entrevista, no programa “Conversa com Bial”, Juliette revelou que teve um diagnóstico de aneurisma após deixar o confinamento do “Big Brother Brasil”. A doença foi a mesma que vitimou sua irmã e que gerou um AVC em sua mãe em 2019. Ela afirmou que não revelou isso antes, pois não estava preparada.

“Precisava me curar antes de me abrir. Minha mãe, além do AVC, tinha um buraquinho no coração, um forame, que era um dos meus propósitos de ganhar o Big Brother. E ela foi fazer essa cirurgia em São Paulo. Quando cheguei lá - eu já tinha feito outros exames no cérebro e não tinha dado nada - mas a doutora disse: ‘Vamos fazer um check-up”, contou.

Ela também revelou que recebeu o diagnóstico logo após lançar seu EP. “As pessoas me pediam sorriso, foto, alegria, pediam que eu mostrasse minha vida, tudo... E eu não tinha nada. Só medo e aceitação. E ficava pensando que ninguém imagina o que o outro passa. Enquanto as pessoas estavam pensando no futuro, eu nem sabia se ia ter. E passei três meses sem querer saber disso, fingindo que nem tinha acontecido, que eu estava bem e que não tinha aneurisma.”

