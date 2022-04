Guns N’ Roses aproveita passagem no Rock in Rio para expandir turnê no Brasil

Richard Fortus, guitarrista do Guns N' Roses (Foto: Reprodução/Instagram)

Aproveitando a passagem pelo Rock in Rio, a banda Guns N’ Roses trará sua atual turnê para o Brasil ao longo do mês de setembro. Os estadunidenses passarão por mais oito cidades, além do Rio de Janeiro.

Com novo EP na área, “Hard Skool”, os rockeiros prometem dar uma renovada no setlist dos shows. Desde 2008, quando lançaram o álbum “Chinese Democracy”, a banda não lançava nenhum material inédito.

De acordo com uma entrevista recente de Axl Rose, eles ainda estão preparando mais algumas músicas novas, que também podem entrar no setlist shows.

Esta será a décima vez que Guns N’ Roses se apresenta em território brasileiro. A última foi em 2017, em São Paulo, quando esgotou os ingressos.

Confira as datas dos shows de Guns N’ Roses no Brasil:

04/09 - Recife

08/09 - Rock in Rio (Rio de Janeiro)

11/09 - Goiânia

13/09 - Belo Horizonte

16/09 - Ribeirão Preto

18/09 - Florianópolis

21/09 - Curitiba

24/09 - São Paulo

26/09 - Porto Alegre

Por enquanto, apenas o show de São Paulo conta com informações sobre as vendas. Elas começam a partir de sexta-feira (8) para o público geral - mas o fã clube pode adquirir a partir desta quinta. Os ingressos podem ser adquiridos através deste site. Os preços variam entre R$ 190 e R$ 950.

Outras cinco apresentações serão realizadas em outros países vizinhos: Buenos Aires (30/09), Montevidéu (02/10), Santiago (05/10), Lima (08/10) e Bogotá (11/10) - fechando assim a turnê pela América do Sul.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Guns N’ Roses, a edição deste ano trará nomes como Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Post Malone, Måneskin, Coldplay e Camila Cabello.

O dia 8 de setembro, data em que os rockeiros se apresentam, foi uma das últimas a esgotar na noite de terça-feira (5). Além da banda, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Måneskin e Jessie J - anunciada de última hora.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

