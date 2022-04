Novo álbum de ‘Euphoria’ chega nas plataformas de streaming ainda em abril

Os fãs da série dramática da HBO Max, ‘Euphoria’, imergiram não somente nos arcos da trama, mas também se conectaram com as trilhas sonoras.

A trilha da série foi produzida e composta pelo cantor e compositor norte-americano Labrinth, de 33 anos de idade.

Nesta terça-feira (5), o cantor postou em suas redes sociais um texto sobre suas expectativas em relação ao álbum de ‘Euphoria – Original Score from the HBO series’, que será lançado no dia 22 de abril deste ano.

No Instagram

Em suas redes sociais, Labrinth falou sobre o lançamento:

“Original Score da segunda temporada de Euphoria chega em 22 de abril. Este é muito mais do que um álbum de partituras para mim. É uma experiência. Mal posso esperar para que todos ouçam e partam para a viagem”, escreveu Labrinth em seu Instagram.

“Ouvi seus pedidos em alto e bom som e incluí minha versão e a versão de Z de ‘I’m Tired’. Eu tenho Angus fazendo vocais em uma música. Você está recebendo Esqueletos e todos os outros que você queria”, continuou o produtor musical.

“Quero agradecer a todos vocês por fazer essa música ganhar vida muito mais do que eu jamais poderia imaginar. Você faz o trabalho que coloquei na criação valer ainda mais o amor e a rotina. Esta é uma grande parte de como eu faço música agora, tudo por causa de você”, completou.

Labrinth finalizou com frase de carinho aos fãs, indicando um link para pre-save do lançamento do álbum.

Trilha sonora de ‘Euphoria’

Com o sucesso da segunda temporada de ‘Euphoria’, as trilhas sonoras ganham destaque entre o público da produção dramática.

Com 12 faixas durante a trama, as músicas foram disponibilizadas no Spotify no período em que os episódios da série estavam sendo lançados pela plataforma de streaming HBO Max.

Com a chegada da megaprodução de Labrinth, prevista para o dia 22 de abril, pode-se esperar um trabalho tão consistente quanto o que foi entregue na série.