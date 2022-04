Valentina Herszage de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ participa de ‘Que História é Essa Porchat?’ na Globo ao lado de Carlinhos Maia e Laura Müller

Com a estreia da segunda temporada do programa ‘Que História é Essa, Porchat’ na Globo, comandado pelo apresentador Fabio Porchat, alguns spoilers do que vem a seguir já foram divulgados.

Na quarta-feira à noite de hoje (6), o programa terá sua estreia. Como foi postado hoje nas redes sociais, em breve será transmitido o episódio no qual a atriz de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Valentina Herszage, será uma das convidadas do programa.

Veja mais: Vigorando: Gêmeos de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ postam vídeo dançando junto com Gil do Vigor em Instagram

Em registro no Instagram, a atriz postou uma foto ao lado do apresentador Fabio Porchat, juntamente com outros dois convidados: a sexóloga conhecida por quadro no Altas Horas, Laura Müller, e o influenciador digital e comediante, Carlinhos Maia.

Na legenda da foto, Valentina escreveu: “Noite mais legal do mundo.”

Agora resta aguardar a ida deste episódio ao ar, para conhecer as histórias que o trio está prestes a contar.

‘Que História é Essa Porchat?’

Após a edição de hoje (6) do ‘BBB′, a nova temporada de ‘Que História é Essa, Porchat’ será estreada na rede Globo. Com o primeiro episódio ido ao ar na semana passada no GNT, os primeiros convidados são: Taís Araújo, Ary Fontoura e a influencer Gkay, que contaram suas histórias curiosas ao apresentador.

Taís Araújo conta sobre os perrengues que já enfrentou, Gkay fala sobre suas experiências ao lado de sua amiga, a cantora Anitta e Ary Fontoura relata sobre curiosidades sobre a época em que gravava ‘Bandeira 2′, na década de 70.

Sendo este apenas o primeiro episódio, muitos outros artistas ainda marcarão presença no programa para contar suas histórias surpreendentes e peculiares.

Nomes como: Julio Andrade, Nathalia Dill, Gloria Pires, Augusto Madeira, entre outros, aparecerão nos próximos episódios ao lado de Fabio Porchat.

Além destes, Valentina Herszage de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ também já garantiu seu espaço na cadeira de histórias, ao lado de Carlinhos Maia e Laura Müller.