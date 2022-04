Vigorando: Gêmeos de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ postam vídeo dançando junto com Gil do Vigor em Instagram. (Reprodução/Instagram)

Para quem acompanha a vida dos atores de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ em suas redes sociais, sabe que não é novidade a constância em relação aos conteúdos gerados.

No Instagram, diversos artistas que estão na trama das sete compartilham postagens que engajam os seguidores.

Veja mais: Atriz de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Valentina Herszage, solta o gogó em karaokê com amigos ao som de ‘Lovefool’ da banda ‘The Cardigans’

Dentro desse elenco de atores, os gêmeos Carlos e André Silberg não ficam para trás no quesito ‘influenciadores digitais’. A dupla de atores, além de fazer parte da novela, também é conhecida por suas dancinhas nas redes sociais.

Os irmãos Silberg estão postando vídeos de danças virais constantemente em suas redes sociais, entrando na onda das reproduções em alta das plataformas.

Desta vez, para um post nos reels do Instagram, os gêmeos contaram com a participação de peso do ex-BBB Gil do Vigor.

Gil, que é animadíssimo em seu perfil no Instagram, começou a postar diversos vídeos de danças virais em sua conta. Desta vez, a colaboração aconteceu com os atores gêmeos de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’.

O vídeo foi postado neste sábado (2) nos perfis dos irmãos. Com passinhos curtos e ensaiados, os três dão um show na dancinha, que arrancou comentários de surpresa dos seguidores.

O sucesso dos irmãos Silberg

De acordo com o Globo, André Silberg deu seu primeiro autógrafo em um supermercado em janeiro. Interpretando a dupla de bandidos desastrados, Leco e Neco, em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, os atores de 22 anos passaram de cara nos testes de audição.

“Está sendo tudo muito novo para a gente. Acho que por conta dos cabelos descoloridos e por sermos dois acabamos chamando a atenção. Estamos impressionados com os fã-clubes e tudo mais que vem a rebote”, contou André.

Com o fim das gravações de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, o elenco conseguiu um tempinho para esticar as pernas.