Atriz de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, Valentina Herszage, solta o gogó em karaokê com amigos ao som de 'Lovefool' da banda ‘The Cardigans’.

Com o fim das gravações de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, os atores principais da trama têm se mostrado ativo em suas redes sociais, compartilhando os momentos de descanso e descontração.

Giovanna Antonelli nem se fala. A atriz se diverte bastante em seu Instagram, ao incentivar seguidores sobre encarar a semana, além de revelar sua rotina de trabalho.

Mateus Solano é outro ator que também não deixou de postar os famosos ‘clicks’ em suas redes sociais. O veterano da Globo marcou presença em Bruxelas há alguns dias, para visitar irmão idêntico que não via há mais de dois anos e meio. O ator surpreendeu seguidores com o passeio.

Desta vez, quem não deixou de registrar um momento feliz após as gravações de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, foi a atriz Valentina Herszage.

Na quarta-feira (30) de março, Valentina compartilhou um vídeo em seu Instagram com amigos dentro de um veículo cantando karaokê. Na legenda, a atriz escreveu: “Por fora carão e por dentro karaokê.”

No vídeo, Valentina e seus amigos soltam o gogó, cantando a música ‘Lovefool’ da banda ‘The Cardigans’.

Comentário da amiga na postagem

A atriz Adriana Godoi, parte do elenco do filme Lulli da Netflix, protagonizado por Larissa Manoela, aparentemente compartilhou do momento de karaokê com Valentina.

Adriana deixou um registro de tom cômico nos comentários na postagem da amiga. “Você é realmente boa no karaokê. A gente ganhou 100 em ‘Bohemian Rapsody’ e eu tenho consciência que a responsabilidade foi sua.”

A personagem de Valentina em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

No papel de Flávia, Valentina Herszage interpreta a jovem dançarina de pole dance. Criada pelo pai, Juca (Fabio Herford), foi abandonada pela mãe assim que nasceu. Além disso, Flávia possui uma madrasta a qual não suporta.

Flávia sofre um acidente aéreo que muda a vida da dançarina, fazendo com que ela conheça os outros três principais personagens da trama: Guilherme Monteiro (Mateus Solano) Paula Terrare (Giovanna Antonelli) e Neném (Vladimir Brichta).