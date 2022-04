Este é o novo super-herói que deve integrar o universo da Marvel

A série ‘O Cavaleiro da Lua’, que estreou dia 30 de março na Disney Plus, já coleciona fãs e expectativas. Escrita pelo roteirista Sabir Pirzada, a série conta a saga de Steven Grant interpretado pelo ator Oscar Isaac, um funcionário de uma loja que descobre ter Transtorno Dissociativo de Identidade.

Steven convive com Marc Spector, uma de suas personalidades alternativas, que é um ex-agente da CIA que acabou se tornando mercenário e foi trazido de volta à vida pelo deus da lua egípcio Khonshu.

O roteirista Sabir Pirzada foi novamente chamado pela Marvel e está desenvolvendo o projeto Nova, sobre um herói cósmico que, ao que tudo indica, parece estar se juntando ao MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Não se sabe ainda se o projeto será desenvolvido como um longa-metragem ou uma série limitada também para o streaming Disney Plus. O que sabemos e esperamos é que, sem fugir à tradição, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, fará a produção.

Richard Rider, o super-herói Nova, apareceu pela primeira vez em uma edição da HQ ‘Super Adventures’ de 1976, como membro da força policial intergaláctica conhecida como Nova Corps. Por esta força policial, o super-herói ganhou habilidades sobre-humanas, como força aprimorada, voo e resistência a lesões.

Embora o personagem não tenha tido muitas iterações com algumas das principais figuras do Universo Marvel atual ou passado, lembramos que ele teve algumas batalhas com os Skrulls, que têm grandes relevância em projetos recentes e futuros da Marvel, incluindo o ‘Capitão Marvel’ e a série limitada ‘Invasão Secreta’.

Sabir Pirzada é nascido em Londres e assim como outros roteiristas que conseguem um projeto de alto nível da Marvel para desenvolver, ele faz parte da comunidade de roteiristas do estúdio, mais recentemente ajudando nos roteiros de ‘Cavaleiro da Lua’.