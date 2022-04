Saiba onde está a série ‘Cavaleiro da Lua’ no universo Marvel

A série ‘Cavaleiro da Lua’ estreou na Disney+ em 30 de março e introduz um novo super-herói no MCU, Marc Spector, interpretado por Oscar Isaac, um ex-soldado e mercenário diagnosticado com Transtorno Dissociativo de Identidade (DID). Ele se envolve em uma perigosa batalha com forças do mal depois de fazer um pacto com um deus da lua egípcio. As batalhas e mistérios da vida desse personagem envolvem o tímido civil Steven Grant, como personagem titular.

‘O Cavaleiro da Lua’ oferece uma chance de mergulhar mais profundamente nas especificidades do complexo personagem de Spector. “Tanto foi um alívio tanto, quanto foi uma oportunidade narrativa. Porque falamos sobre as décadas de quadrinhos que foram publicados e todas essas décadas de história, você percebe que a história não precisava se vincular a nenhum outro aspecto da história do MCU”, disse o showrunner da série Grant Curtis.

Apesar de sabermos que a série estreou após ‘Gavião Arqueiro’, que entrou no catálogo da Disney Plus em janeiro, é bastante provável que nosso personagem principal Marc/ Steven, já tenha passado por todos os acontecimentos que acompanhamos ao longo dos filmes e séries anteriores lançados pela Marvel Studios.

As muitas características distintas do Cavaleiro da Lua foram consideradas pelos produtores, escritores e diretores da série como uma excelente oportunidade criativa de seguir um caminho diferente das limitações do tradicional cânone da Marvel, o que a equipe da Marvel permitiu.

“Nosso objetivo foi contar a história de Marc Spector/Steven Grant/Cavaleiro da Lua. história, o fato é que apenas focamos nesse personagem e nesse personagem sozinho”', finalizou Curtis.

Ao invés de precisar amarrar as histórias do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) ou manter um brilho familiar, a liberação criativa concedida dá a oportunidade de um estudo de personagem mais completo do Cavaleiro da Lua, além de permitir um tom mais adulto à série.

É essa desconexão do Cavaleiro da Lua com o resto do MCU, embora um pouco frustrante para os fãs acostumados com a interação constante dos seus super-heróis favoritos, traz muita liberdade à série, em termos de conteúdo narrativo e temas.