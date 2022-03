Tudo o que você precisa saber antes de ver a nova série da Marvel ‘Cavaleiro da Lua’

‘Cavaleiro da Lua’ chega em meio ao contexto de Fase 4 do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Dois dos quatro filmes que a Marvel lançou até agora na Fase 4, ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ e ‘Eternos’, introduziram novos super-heróis, enquanto os as quatro primeiras séries lançadas na Disney Plus ainda trazem os heróis da fase 3, os Vingadores.

A nova série da Marvel para a Disney Plus, ‘Cavaleiro da Lua’, estreia nesta quarta-feira, 30 de março e se conecta com essa nova geração de super-heróis. Em meio a tudo isso, há informações importantes que você precisa saber antes de vê-la. Continue lendo.

‘Cavaleiro da Lua’ traz no papel principal o ator Oscar Isaac, que interpreta um super-herói cujo transtorno dissociativo de identidade e conexão psíquica com o deus egípcio Khonshu produzem quatro personalidades distintas, além do personagem titular fantasiado.

A série de seis episódios não menciona no Blip ou qualquer consequência traumática relatada em ‘Vingadores: Guerra Infinita’. Em vez disso, serve como a introdução do personagem, que é um funcionário de uma loja de museu desavisado que descobre que tem uma doença mental e está prestes a ser lançado em um mundo sobrenatural onde deuses egípcios caminham entre os humanos.

‘Cavaleiro da Lua’ foi produzida sob a orientação de uma equipe criativa liderada pelo cineasta egípcio Mohamed Diab e pelo roteirista Jeremy Slater. “Quero trazer algum horror para o MCU e alguns monstros assustadores, e realmente empurrar esse envelope o mais longe que pudermos”, disse Jeremy Slater à Variety.

No entanto, Jeremy Slater também citou os filmes ‘Caçadores da Arca Perdida’ e ‘Caça-Fantasmas’ como fontes de inspiração para a série, então as expectativas em torno de quão sombrio e assustador é a série.

O ator Oscar Isaac interpreta um personagem de quadrinhos menos conhecido aos holofotes ao lado de Ethan Hawke, que será o vilão líder do culto Arthur Harrow. A atriz May Calamawy interpreta a arqueóloga Layla El-Faouly.