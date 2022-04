‘Bridgerton’: As irmãs Sharma vão retornar na terceira temporada?

Se você curte ‘Bridgerton’, suas famílias e seus romances, além dos escândalos da alta sociedade londrina, provavelmente tem uma pergunta: veremos as irmãs Sharma novamente na terceira temporada? Com o sucesso da primeira temporada, os fãs esperavam que a estrela Regé-Jean Page, Simon, estivesse no elenco da segunda, o que não ocorreu, nem mesmo em participação especial na temporada 2.

Nem Charithra Chandran nem Simone Ashley, que interpretam Edwina e Kate, respectivamente, confirmaram o retorno de suas personagens, muito menos o criador da série, Chris Van Dusen, mas certamente parece haver motivos para esperarmos mais da família Sharma. “Tudo o que posso dizer é que espero que sim”, Van Dusen disse à Entertainment Weekly quando perguntado sobre ver mais de Kate e Edwina. “Eu não tenho permissão para falar sobre coisas passadas nesta temporada. Mas eu adoraria vê-las como parte deste show no futuro”.

Veja também: ‘Bridgerton’: Atriz fala sobre os tabus relacionados ao amor de sua personagem

“Eu amo tanto o elenco e a equipe, então estou aberto a voltar. Ainda não me disseram nada. Não é minha decisão. E o que posso esperar de Edwina é, claro, que ela encontre o amor com alguém maravilhoso um dia”, diz Charithra Chandran.

“Estou super animada para ver Kate e Anthony pós-casamento, para vê-los felizes. Sem drama, sem escândalos”, acrescenta Ashley. Apesar de não ter se casado, Edwina segue descobrindo a si mesma, seus desejos e necessidades. Sua história ainda parece inacabada.

Segundo Van Dusen Edwina realmente encontrou seu final feliz, em certo sentido. “Só porque ela não acabou casada ou em um jogo que vimos não significa que ela não estava feliz”, diz ele. “Ela é uma personagem que no show, ela realmente consegue ser totalmente realizada. E eu amo o fato de que ela tem seus próprios desejos e necessidades e desejos e sentimentos.”