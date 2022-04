‘Bridgerton’: Atriz fala sobre os tabus relacionados ao amor de sua personagem

Uma jovem à frente do seu tempo, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) sempre questionava os padrões e as expectativas da alta sociedade. Na temporada 2 de ‘Bridgerton’, após sua estreia na sociedade, ela teve ainda mais motivos para lutar contra essas regras. A personagem já declarou inúmeras vezes seu desejo de querer mais do que simplesmente se tornar a esposa de alguém.

É aí que Eloise começa uma amizade que depois torna-se um sentimento mais forte com Theo (Calam Lynch), que trabalha na impressão dos folhetos de fofocas de Lady Whistledown. O rapaz acabou apresentando a ela um novo mundo, com novas ideias políticas e filosofias de vida, emprestando seus livros de nomes como Mary Wollstonecraft, expandindo seu acesso a ideias políticas e aos primórdios do feminismo.

Eloise decidiu terminar o relacionamento antes mesmo de começar de verdade, por Penelope a ter alertado sobre os falatórios em relação à sua aproximação com uma pessoa da classe baixa. Eloise e Theo quase se beijaram antes da decisão de tirá-lo de sua vida.

“A única razão pela qual eles não se beijam é porque Eloise tem Penelope no fundo de sua mente”, disse Jessie em entrevista recente à Entertainment Weekly. “Como ela diz na luta, ‘eu deixei de lado a única coisa boa acontecendo na minha vida por causa de sua manipulação egoísta.’ Penelope realmente a levou a acreditar que isso era uma coisa ruim de se fazer”, explica a atriz Claudia Jessie.

Porém, Eloise descobre que deixou Theo de lado por uma razão que não existia e que foi manipulada pelos próprios interesses de Penelope. Qual seria a chance de Eloise retomar seu relacionamento com Theo? “Eu adoraria se esse fosse o caso”, diz a atriz. “Espero que sim. Isso seria incrível. Calam foi ótimo. Ele foi realmente maravilhoso como colega de trabalho”, disse Claudia Jessie referindo-se ao ator Calam Finbar Lynch.

Jessie complementa: “Ela poderia apenas namorar pessoas. Se alguém pode se safar, é Eloise. Não seria legal vê-la namorar alguém, e depois talvez namorar outra pessoa? Isso pode acontecer, isso acontece na vida o tempo todo. Eu adoraria ver isso na tela”.