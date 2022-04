Atriz de ‘Jogos Vorazes’ persegue homem que agredia cachorro e conta como ajudou o animal

Ao dar vida a personagem Johanna Mason em um longa de ‘Jogos Vorazes’, Jena Malone interpretou a personagem barra pesada na trama, que venceu a 71ª Edição dos jogos, representando o Distrito 7.

Desta vez, a atriz se aventurou fora das telas ao impedir que um homem seguisse agredindo cachorro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Divulgado pelo NBC News, o corrido mostra um homem sendo perseguido e agredido por um grupo de pessoas, que se revoltaram ao ver que ele agredia um cachorro.

O suspeito arrastava e chutava um cachorro pero de Sunset Boulevard, uma das vidas de Hollywood. De acordo com Jena e outras testemunhas do local, o homem não teve a identidade revelada.

O fio dos acontecimentos nas redes sociais

No Twitter da atriz, ela compartilhou a reportagem sobre o caso e comentou sobre como tudo aconteceu.

“Isso foi realmente assustador. Eu vi um homem chutando repetidamente um cachorro pequeno no pôr do sol, puxando-o no ar e sufocando o cachorro. Eu gritei para ele parar do meu carro, mas ele não parou. Eu saí do meu carro para tentar pegar o cachorro, mas ele começou a correr”, escreveu Jena.

“Então comecei a persegui-lo. Vi outras pessoas assistindo na rua chateadas, pois devem ter visto o mesmo comportamento abominável que testemunhei, então tentei sinalizar para um homem de colete laranja para correr comigo para persegui-lo.”

As agressões no animal resultaram pata e costela fraturadas, além de alguns ossos quebrados. O homem foi preso por suspeita de maltrato ao animal.

“Os policiais vieram e levaram o homem. Esperei com o cachorro até que outro policial viesse levá-los ao hospital. O cachorro estava coberto de sujeira e parecia que não era cuidado há meses.”

“O cachorro estava desaparecido há uma semana. Seu nome é campeão e está feliz fora do hospital e com seu dono”, finalizou a atriz.

Reação dos internautas

No Twitter, o caso se espalhou e diversos usuários compartilharam suas perspectivas sobre o ocorrido. Confira:

A JENA MALONE rainha defendendo os inocentes 👏👏👊

Desde Lado a Lado e Jogos Vorazes 💁🏻‍♀️🤣 https://t.co/PoFa3KKriY — Nat 🦖💉¯\_(ツ)_/¯ (@natasc_) April 7, 2022

A MAIOR, a rocket de sucker punch faria exatamente o mesmo, a mamacita sabe o que faz (inclusive, te amo jena malone, sempre servindo muito! https://t.co/fMgzVxQ2JG — not day ꒰ heartstopper ꒱ (@jumpshine) April 7, 2022

Te amo tanto Jena Malone você é incrível https://t.co/Qw2WesZwFr — percy (@Iucygray) April 6, 2022