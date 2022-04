Dorama coreano que viralizou na internet chega ao catálogo brasileiro da Netflix

Após viralizar entre os internautas brasileiros por uma cena específica, o dorama coreano “Pretendente Surpresa” vai ser disponibilizado no catálogo da Netflix, a partir da próxima segunda-feira (4).

A cena em questão chamou a atenção de fãs do gênero - e até mesmo de quem está fora dessa bolha - por conta de um simples gesto. Cha Sunghoon (Kim Mingue) está beijando Youngseo (Seol Ina), quando para por um momento, para retirar os óculos do rosto. Só então volta a beijá-la.

Além do gesto, com o qual muita gente se identificou, tem também o fato de que é pouco comum ver beijos tão intensos em doramas coreanos.

Assista:

só quem usa óculos sabe https://t.co/tYhVKiYYIw — louie ponto (@louieponto) March 22, 2022

Cha Sunghoon e Youngseo são personagens secundários. A série é protagonizada por Ahn Hyoseop e Kim Sejeong. Ela faz parte dos grupos de k-pop I.O.I e Gugudan. Sua carreira musical começou após a participação no reality show Produce 101.

Enredo

“Pretendente Surpresa” conta a história de Shin Hari, uma mulher que sofre por uma paixão não correspondida por seu amigo, que já é comprometido. Quando ela encontra sua amiga Jin Youngseo, filha de uma homem rico, recebe uma oferta em dinheiro para comparecer a um encontro às cegas em seu lugar.

Elas combinam que Shin faça de tudo para ser rejeitada pelo pretendente que a encontrará no jantar. Contudo, a situação fica complicada a partir do momento em que, ao chegar ao local, ela descobre que o tal candidato nada mais é que Kang Taemoo, o CEO da empresa em que ela trabalha.

No dia seguinte, Shin é surpreendida com um pedido de casamento de seu chefe, via telefone. Para Kang, porém, ela é Jin - o que gera uma série de conflitos.

