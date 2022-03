De última hora, Anitta vai até ‘templo do pênis’ na Tailândia para celebrar aniversário

Um novo ano para Anitta: após uma sequência de semanas em alta, a cantora está colhendo os frutos, celebrando seu aniversário com uma viagem relâmpago, de última hora, para a Tailândia.

Anitta celebra 29 anos nesta quarta-feira (30) e resolveu celebrar este momento do outro lado do planeta, ao lado de um amigo. Ela surpreendeu seus seguidores com uma série de fotos no país do Sudeste Asiático, em seus stories no Instagram.

A praia escolhida por Anitta foi Phranang Cave, conhecida como “o templo do pênis”. Ela fica localizada na província de Krabi, na costa oeste da Tailândia.

Anitta viajou até o 'templo do pênis', na Tailândia (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

“Eu decidi passar meu aniversário no lugar que a sorte me mandasse, igual fazem nos filmes. Cheguei no aeroporto e vim parar do outro lado do mundo. 24h viajando pra passar 1 dia. Eu sou doida e ninguém pode provar o contrário (e meu amigo que veio junto é também)” explicou a cantora em sua conta oficial no Twitter.

“E por isso aqui já é meu ‘niver’ (30 de março), porque eu estou do outro lado do mundo e são 5 da manhã. E amanhã eu já fui embora porque tenho trabalho. Mas era meu sonho fazer isso que eu via nos filmes tipo: vamos sortear pra onde a gente vai. Que loucura, amei”, finalizou.

‘Envolver’, o hit mundial de Anitta

Apesar de ter sido lançada em novembro, somente agora a música conquistou o público. Ela foi lançada pouco após “Faking Love” e antes de “Boys Don’t Cry”, principal aposta da brasileira para seu próximo álbum, “Girl From Rio”.

Então como “Envolver” se tornou um hit?

Após vídeos da coreografia da cantora no evento “Bloco da Anitta”, no Rio, serem divulgados, a música estourou em diversos países latinos.

No TikTok, diversas pessoas do mundo todo foram desafiadas a realizarem um challenge, reproduzindo os passos da cantora.

O desafio ganhou o nome de ‘El paso de Anitta’ e milhares de fãs já reproduziram a dança nas redes sociais. A faixa no TikTok conta com quase 650 mil aplicações em vídeos.

