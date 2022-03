A real Anna desmente série da Netflix sobre cena de tentativa de suicídio

Anna Delvey admitiu que só viu algumas partes da adaptação para as telas de seus crimes. A série ‘Inventando Anna’, da Netflix, está há seis semanas nas Top 10 produções mais vista da plataforma de streaming. Em entrevista a Alex Cooper, em seu podcast Call Her Daddy, a jovem achou engraçado ouvir sobre a cena em que supostamente teria tentado suicídio.

‘Inventando Anna’ é uma série criada por Shonda Rhymes, a mesma de ‘Bridgerton’ e ‘Grey’s Anatomy’, que estreou no início de fevereiro no catálogo da Netflix. A série limitada de nove episódios conta parte da história de Anna Sorokin, falsa herdeira russa que enganou diversas celebridades, banqueiros, hotéis e socialites de Nova York, que foi descoberta pela jornalista Jessica Pressler. O artigo de Pressler foi publicado em 2018 e Anna usava o sobrenome falso de Delvey para criar uma identidade falsa.

Alex Cooper perguntou à falsa herdeira alemã, cujo nome verdadeiro é Anna Sorokin, sobre uma cena do oitavo episódio da série, no qual seus crimes foram descobertos e que ela foge para Los Angeles.

Enquanto se hospeda no famoso Hotel Chateau Marmont, Anna, interpretada por Julia Garner, encena uma tentativa de suicídio tomando comprimidos e misturando com álcool, mas liga para o serviço de quarto para encontrá-la antes que ela tenha uma overdose. O resultado disso foi que ela ter que passar por uma avaliação psicológica de 24 horas no Centro Médico Cedars-Sinai e entrar em um programa de reabilitação.

Perguntada na entrevista sobre se essa tentativa de suicídio realmente aconteceu, ela respondeu com ênfase: “Não. Absolutamente não. Não.” Depois de uma pausa, ela perguntou a Alex Cooper: “Que tipo de drogas eu deveria usar?”. Alex Cooper insistiu mais uma vez, perguntando: “Então você nunca tentou suicídio?” e novamente, Anna Delvey manteve sua resposta como um solitário “não”.

Alex Cooper pressionou Anna, perguntando se ela se considera uma vigarista ou já disse a alguém que é uma herdeira alemã destinada uma grande fortuna, ao que ela negou nos dois pontos.

Segundo ela, não se considera uma vigarista porque não quis prejudicar outras pessoas com suas ações. “Eu nunca tive a intenção de prejudicar permanentemente alguém, sabe?”, disse a Alex Cooper. “Eu literalmente não consigo pensar em um único exemplo em que eu fique tipo, ‘Sim, deixe-me foder essa pessoa e eles nunca mais verão seu dinheiro”, finaliza Anna Delvey.