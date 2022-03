‘Inventando Anna’: Esta foi a reação da real Anna ao ver a série da Netflix

‘Inventando Anna’ é uma série criada por Shonda Rhymes, a mesma de ‘Bridgerton’ e ‘Grey’s Anatomy’, que estreou no início de fevereiro no catálogo da Netflix. A série limitada de nove episódios conta parte da história de Anna Sorokin, falsa herdeira russa que enganou diversas celebridades, banqueiros, hotéis e socialites de Nova York, que foi descoberta pela jornalista Jessica Pressler. O artigo de Pressler foi publicado em 2018.

O roteiro segue a jornalista Vivian (Anna Chlumsky) enquanto ela entrevista Anna Sorokin, que usava a identidade de Anna Delvey (Julia Garner), durante suas idas e vindas ao presídio onde ela estava aguardando julgamento.

Em um artigo publicado na revista Insider publicado dia 2 de fevereiro, a real Anna Sorokin se referiu com certo desinteresse à série, dizendo: “Parece que não vou assistir ‘Inventando Anna’ tão cedo. Mesmo se eu fosse puxar algumas cordas e fazer acontecer, nada sobre ver uma versão ficcional de mim neste cenário de manicômio criminoso me parece atraente. Eu imaginei que a série seria uma espécie de conclusão, resumindo e fechando um longo capítulo que chegou ao fim”.

Parece que ‘Inventando Anna’ não é muito interessante para a real Anna Sorokin, mas ela não deixou de usar a série para movimentar sua conta de Instagram. Veja a postagem mais recente.

Ela foi presa em 2018 sob a acusação de fraudar pessoas, empresas e instituições em mais de $ 200 mil dólares. Em maio de 2019 ela foi considerada culpada sob um julgamento com júri popular por uma acusação de tentativa de furto, três acusações de furto e quatro acusações de serviços de roubo.

Anna foi posta em regime de liberdade condicional em fevereiro de 2021 e, após cumprir dois anos de sentença por roubo e furto, ela foi liberada da prisão. Durante uma audiência de liberdade condicional, ela disse: “Eu só quero dizer que estou realmente envergonhada e sinto muito pelo que fiz. Eu entendo completamente que muitas pessoas sofreram quando pensei que não estava fazendo nada de errado”.

Seis semanas depois de ter ido para a liberdade condicional, ela precisou ir para a custódia do Immigration and Customs Enforcement (ICE). Isso porque o seu visto tinha expirado, então ela teria que ficar sob custódia do serviço de migração dos Estados Unidos.