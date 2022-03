Este é o site secreto mostrado nas cenas pós-créditos de ‘The Batman’

Se você assistiu ao filme ‘The Batman’ nos cinemas e não ficou até o final, você perdeu esse detalhe. Após os créditos, é mostrada uma cena, onde há um frame de poucos segundos que mostram o endereço de um site secreto, que só os fãs que ficaram até o final acessaram quando saíram do cinema.

A mensagem que pisca na tela mostra o endereço do site www.rataalada.com, onde você se encontrará um chat com o Charada. Segundo o site de entretenimento Games Radar, há três versões do site e que mostram um chat com três perguntas do Charada, que obviamente são charadas. Veja abaixo:

“É mais do que apenas um jogo. Tem aquele que se esconde atrás de um”. Resposta: “máscara”.

“O que era novo, é novo novamente. Renascimento. Restauração. Reforma”. Resposta: “renovação”.

“Primeiro sou uma fraude ou um truque, ou talvez uma mistura dos dois. Isso depende de sua má interpretação”. Resposta: “confusão”.

Uma vez que as charadas são respondidas, o Charada pede que você digitasse uma senha, a palavra “promessa”. Então, um clipe de 33 segundos da campanha de Thomas Wayne para prefeito é reproduzido, mas algo não está certo. As palavras “silêncio” e “a verdade sobre Gotham” são rabiscadas no vídeo em certos pontos, e o símbolo do Charada aparece no final.

Archival video of Thomas Wayne from the Rataalada site. Thank you to @Goombot for retrieving it. pic.twitter.com/uq32zwsAho — VENGEANCE🦇 (@Bat_Source) March 2, 2022

Além disso, é possível fazer download de uma pasta em formato zip para o computador onde várias imagens do arquivo do Charada estão. É possível rever os arquivos resgatados pelo vilão no filme.