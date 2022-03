Última temporada de ‘The Last Kingdom’ na Netflix tem notícia ruim para os fãs

The Last Kingdom. Foto: Reprodução Imdb

Após dois anos de espera, finalmente os fãs podem conferir a última temporada de “The Last Kingdom”, na Netflix. A última parte da série estreia nesta quarta-feira (8).

Apesar dos motivos para comemorar - pela nova leva de episódios - os fãs também recebem uma notícia triste na atual temporada.

A produção para a TV é baseada nos livros de Bernard Cornwell, da série “As Crônicas Saxônicas”. Com 13 volumes, a série desenvolveria a narrativa ao longo de sete temporadas.

Contudo, por se tratar de uma produção cara, a BBC e a Netflix resolveram encerrar antes do previsto. O anúncio foi dado antes do término das gravações, o que significa que os produtores conseguiram planejar um final.

Mesmo assim, é bem provável que seja aquele famoso “final corrido”. Até o momento, a história correu até o oitavo livro, restando ainda outros cinco volumes. Isso deve deixar muitas histórias sem conclusão.

A medida foi tomada após a pandemia, já que “The Last Kingdom” conta com uma equipe grande e foi necessário custeá-la durante o período de isolamento, mesmo sem que a produção estivesse acontecendo.

A solução encontrada pela Netflix foi finalizar as pontas soltas com um filme, condensando o conteúdo dos livros finais no longa. A produção deve se chamar “Seven Kings Must Die”.

As filmagens devem ocorrer em locações na Hungria e no Reino Unido. Alexander Dreymon deve retornar como Uhtred, mas ainda não existem anúncios sobre o restante do elenco.

Quinta temporada

O novo ano de “The Last Kingdom” deve explorar ainda mais a tensão existente no reino por conta das invasões nórdicas. Ela deve apresentar o saxão Uhtred (Alexander Dreymon) na jornada certeira para a conquista e a possibilidade de criar uma nação.

Leia também: Este é o filme da Netflix que mistura pirataria e cultura coreana

Assista ao trailer: