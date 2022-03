Este é o filme da Netflix que mistura pirataria e cultura coreana

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido (Foto: Divulgação)

A Netflix estreou, na semana passada, o filme “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido”. Regado de sequências de ação e comédia, o longa faz uma boa mistura entre elementos da cultura coreana com o imaginário sobre a pirataria.

O longa conta a história de um grupo de piratas e bandidos que estão em busca do tesouro que dá nome ao filme, antes pertencente à família real Goryeo.

Eles passam por conflitos de hierarquia: Hae-Rang é o novo capitão, posto ocupado antes por Woo Moo-Chi. Este, permanece a bordo com seu braço direito Kang-Seob.

Mesmo com todas as intrigas pessoais acontecendo, o grupo precisa aprender a conviver e sobreviver, pra conseguir enfrentar os desafios do alto mar e, só então, alcançarem o tal tesouro.

O filme pode até lembrar “Piratas do Caribe”, não apenas pela temática pirata, mas também pelo número de situações absurdas que podem arrancar boas risadas do espectados.

Mas, no fim das contas, “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido” consegue se distanciar da história de Jack Sparrow por explorar o folclore coreano.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em março

Além de “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

Leia também: Esta é a dica de Leighton Meester para quem vai assistir ‘Naquele Fim de Semana’