‘Quanto Mais Vida, Melhor’ ganha fôlego ao trocar personalidade de personagens

Após registrar o recorde negativo de audiência, em novembro do ano passado, marcando 13,9 pontos de média, a novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, da Globo, está em seu melhor momento com a troca de personalidade dos protagonistas, que ganharam uma nova chance de viver.

Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) ficaram mais engraçados e acabaram agradando o público que acompanha a trama das 19 horas.

Segundo as chamadas de “Quanto Mais Vida, Melhor”, a alma dos personagens mudam de corpo para que eles entendam o que realmente precisam mudar para continuarem vivos. Mas, até o momento, tudo não passou de uma embaralhada da Morte.

Mesmo com corpos trocados a paixão rola solta, na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (Divulgação/Globo)

A confusão deu um gás também em outros personagens, principalmente nos que convivem diretamente com os protagonistas, como as famílias. Nesta terça-feira (08), por exemplo, a trama marcou o reencontro de Guilherme, que está no corpo de Flávia, com sua família, durante um jantar especial.

Mateus Solano, que agora interpreta a dançarina, deixou o lado ácido de seu personagem para viver a comédia, lado predileto dos fãs. Além dos trejeitos, o ator adotou um novo look, que é cheio de cor. Já Valentina Herszage teve que se fechar para dar vida ao médico arrogante, mas, mesmo assim, consegue ganhar fôlego e dar mais vida ao elenco.

LEIA TAMBÉM:

Parece que Neném não sabe mais jogar bola, em "Quanto Mais Vida, Melhor" (Divulgação/Globo)

Vladimir Brichta e Giovanna Antonelli também são destaques nesta nova fase da novela da Globo, já que o entrosamento entre eles segue forte. Juntos ou separados, o casal consegue segurar as cenas e as características de seus personagens.

Já a personagem Deusa (Evelyn Castro), que vive na mansão, se deu bem ao descobrir a troca de personalidades. Sempre cômica, ela acaba mostrando um outro olhar ao novo momento de “Quanto Mais Vida, Melhor”. Além disso, sua personagem sai de histórias secundárias e começa a caminhar ao lado dos protagonistas.

Neném vive no corpo de Paula, em "Quanto Mais Vida, Melhor" (Divulgação/Globo)

A novela “Quanto Mais Vida Melhor” está gravada e terminará em maio, quando será substituída por “Cara e Coragem”, novela que terá Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araujo nos papéis principais.

LEIA TAMBÉM: