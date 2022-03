Lauro César Muniz fala sobre romance na terceira idade: ‘Vivo de novo’

Aos 84 anos, Lauro César Muniz, autor de novelas da Globo, mostrou que o amor não tem prazo de validade e se declarou para sua esposa, a atriz Mayara Magri.

“Um dia, beirando os 84 anos, eu parei e pensei: acabou, agora é só esperar a minha hora. Senti que chegara o fim. Pensei em reler dois livros e rever sete filmes sozinho, isolado, quieto. Repentinamente, o espanto do coração: explodi!”, começou o autor.

Segundo ele, Mayara Magri, de 59 anos, levou o renascimento para sua história. " Mayara nos meus olhos! A vida estremeceu todo meu corpo e então entendi que o fim estava adiado. Mulher linda, inteligente, suave e…. Vivo de novo como se fosse jovem. Mayara presente no meu coração”, escreveu Lauro no Instagram.

Lauro César Muniz e Mayara Magri (Reprodução)

O relacionamento com Mayara Magri começou em março de 2021. Após a confirmação do namoro, eles apareceram juntos em uma foto onde estavam com alguns amigos em um evento, que aconteceu na casa da atriz, em São Paulo.

O casal manteve o namoro em segredo por alguns meses, já que Lauro César Muniz vinha de um casamento de quase duas décadas com Barbara Bruno, atriz e diretora, filha de Nicette Bruno, que morreu em dezembro de 2020, vítima de covid-19.

Já a atriz já foi casada com o diretor Herval Rossano, que morreu em 2007, e namorou durante cinco anos o ator Flávio Galvão, com quem terminou em fevereiro de 2017.

Viviane Araújo espera seu primeiro bebê (Reprodução/Instagram)

Viviane Araújo está curtindo cada momento de sua primeira gravidez. A famosa, de 46 anos, usou as redes sociais para se declarar para o marido.

A atriz, que é casada com Guilherme Militão, disse que ele será um ótimo pai. “Guilherme é realmente um homem perfeito! Eu tenho certeza que vai ser um pai incrível. Ele está curtindo cada momento, me ajudando muito, cuidando muito. Ele é muito, muito presente, participativo, incentivador”.

