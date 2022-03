Evandro Santo tatua o rosto e fala sobre tratamento: ‘Não vão me ver ter recaída’

O humorista Evandro Santo, conhecido pelo personagem Christian Pior, decidiu mudar o visual radicalmente e fez novas tatuagens no rosto: o símbolo do seu signo sagitário, seu ascendente escorpião e a sua lua em aquário, além de um cemitério cheio de cruzes na sobrancelha esquerda, raspada. O comediante resolveu também eliminar metade de seu cabelo e barba.

Evandro está internado em uma clínica de reabilitação para tratar sua dependência química em Itapecerica da Serra, São Paulo, desde o ano passado. Aos 47 anos, afirmou estar vivendo o momento mais feliz de sua vida e assegurou que não vai mais voltar para o mundo das drogas.

“Já tive fases na minha vida que fui muito feliz, mas tinha consciência naquele momento. Agora, tenho plena consciência desse momento importante que estou vivendo. Não vão me ver ter recaída. Vão ter que me aturar até a hora que eu cansar de brincar com a minha cara e adotar uma aparência mais séria. Vou dar um nó na cabeça das pessoas com isso, sim. É uma delícia (risos)”, disse em entrevista à Quem.

Escolhas estéticas

Ainda sobre as tatuagens, o Evandro afirmou não ter sentido dor alguma ao fazer os desenhos. “Nem dói. O botox dói muito mais que uma tatuagem no rosto. Gosto de procedimentos estéticos que não tiram muito a expressão do rosto. Acho que quem tem 40 anos, tem que ter cara de 40. Mas excesso não gosto muito. Levo as agulhadas, mas quero envelhecer e ficar careca sem nenhum problema.”

Evandro falou ainda sobre a escolha do atual penteado. “Comecei a mexer no cabelo há uns dois meses. Fui ao barbeiro e mudei a geometria, também já mudei de cor. Algumas pessoas começaram a reclamar na internet que eu não estava bem. Me chamaram até de louco. O nome disso é expressoterapia. A pessoa pode se transformar no que ela quiser. É um paradoxo porque ao mesmo que todo mundo quer ter o mesmo cabelo, corpo e gostar das mesmas coisas nas redes sociais, tem uma outra leva que quer algo mais diferente”, diz.

O humorista explicou o que está por trás das mudanças estéticas. “Se eu entendi que sou um ser humano em evolução, posso mudar minha aparência, sem precisar me encaixar em algum padrão. Vou me transformando e afastando as pessoas caretas e que eu considero bobas, não interessantes. Isso choca e incomoda. Mas qual a cara da saúde mental? A questão tem que ser qual a sua atitude que define sua saúde mental”, completou.