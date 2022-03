Como descobrir se um filme tem chances de ganhar o Oscar?

O Oscar 2022 está próximo e este é o momento em que surgem os famosos bolões, que são as apostas entre os fãs de quem leva a estatueta para casa.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas sempre pode surpreender em suas escolhas, mas existem algumas formas de descobrir quem tem mais chances de ganhar.

Conhecidos como “termômetros”, os prêmios dos sindicatos da indústria nos Estados Unidos são bons indicadores de quem pode terminar o próximo dia 27 de março como vencedor do Oscar.

Isso acontece porque a maioria das pessoas que votam nos prêmios dos sindicatos também são votantes do Oscar.

Existem quatro principais: o SAG (Screen Actors Guild Awards, de atores), o DGA (Directors Guild of America Awards, de diretores), o WGA (Writers Guild of America Awards, de roteiristas) e o PGA (Producers Guild Awards, de produtores).

Destes, apenas o SAG Awards já realizou a cerimônia de premiação, no dia 27 de fevereiro - veja o resultado. A grande surpresa da edição de 2022 foi a vitória de Jessica Chastain por “Os Olhos de Tammy Faye”. Até então, ela era considerada uma das “azaronas” do Oscar, mas com o reconhecimento do SAG Awards ela assumiu o posto de favorita.

Os próximos prêmios serão entregues pelo DGA Awards, no dia 12 de março, pelo PGA Awards, no dia 19 de março, e pelo WGA Awards, no dia 20 de março.

Há quem use também o BAFTA, do Reino Unido, como um “termômetro”, já que ele também compartilha votantes com o Oscar.

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

