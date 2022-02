Oscar 2022 indica filme de brasileiro; produção está disponível na Netflix

Você sabia que tem brasileiro entre os indicados ao Oscar deste ano? Trata-se do diretor carioca Pedro Kos, que teve seu filme indicado a principal premiação do cinema estadunidense. Ele é o único brasileiro nesta edição.

O curta-metragem “Onde Eu Moro” (ou “Lead Me Home”, no original em inglês), é um dos concorrentes na categoria Melhor Documentário de Curta Metragem.

O filme reúne histórias comoventes de moradores de rua dos Estados Unidos, fazendo uma reflexão sobre uma imensa e urgente crise humanitária no país.

O curta é co-dirigido por Kos e pelo americano Jon Shenk. Além de “Onde Eu Moro”, o carioca já dirigiu outros dois curtas, “Soleá” e “Rebel Hearts”, além de um longa, “Parceiros da Saúde” - todos documentários.

Essa não é a primeira vez que uma produção envolvendo o nome de Pedro Kos aparece no Oscar. Ele foi o responsável pela edição do longa “Lixo Extraordinário”, indicado em 2011. O documentário relata o trabalho do artista plástico Vik Muniz com catadores de material reciclável em um dos maiores aterros controlados do mundo, em Duque de Caxias.

Resta ao país torcer para Pedro Kos vencer ao país. Enquanto isso, a boa notícia: o filme “Onde Eu Moro” está disponível na Netflix.

🎥 Lead me home, do querido Pedro Kos, também entra na lista de obras-primas que valem a pena assistir e torcer pela premiação. A única indicação brasileira ao #Oscars deste ano é de uma sensibilidade atroz, que retrata as vidas de pessoas sem teto nos EUA durante 3 anos. pic.twitter.com/FjOgs1EUZ3 — Petra Costa (@petracostal) February 9, 2022

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Aliás: a diretora se tornou a primeira mulher com duas indicações ao Oscar de Melhor Direção. A primeira vez foi em 1994, por “O Piano”.

Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

