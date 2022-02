Festival Comida de Boteco tem edição em Pindamonhangaba neste fim de semana

A cidade de Pindamonhangaba recebe edição do Festival Comida de Boteco neste fim de semana. O evento reúne comidas típicas de bares paulistas, como indica o próprio nome.

Iniciado nos dias 11 e 12, o festival segue desta quinta-feira (17) até o próximo domingo (20). Serão servidos pratos como parma, costela, torresmo, bolinho de feijoada e cervejas artesanais, além de opções vegetarianas e veganas.

O Comida de Buteco de Pindamonhangaba tem o slogan “Coma Bem e Faça o Bem”. Serão 16 barracas dispostas no Shopping Pátio Pinda.

O festival está sendo organizado pelo SOS (Serviço de Obras Sociais). Dessa forma, o evento irá arrecadar recursos para auxiliar a organização, que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além dos pratos, o festival também inclui outras atividades, como música ao vivo e espaço para as crianças brincarem, enquanto acompanham os pais.

Dentre os nomes já confirmados para as apresentações musicais, estão a banda 4 Trip, com clássicos da música do country e do blues em formato acústico, e o cantor Cristiano Liberato, cantando brasilidades. Ambos se apresentam na quinta-feira.

A organização do evento fará a aferição de temperatura de quem comparecer ao festival. As mesas terão distanciamento e estações de higienização.

Na quinta e na sexta-feira, as barracas funcionam no período noturno, das 18h às 22h. Já no fim de semana, têm o horário extendido: das 11h às 22h. A entrada no evento é gratuita.

O Festival Comida de Boteco está sendo realizado no Shopping Pátio Pinda, que está localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, 650 – Nossa Sra. do Perpetuo Socorro.

