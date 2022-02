Partidas decisivas e jogadas inesperadas marcaram a 8ª rodada do CBLOL 2022

O Campeonato Brasileiro de League of Legends está a uma rodada de chegar ao final da primeira metade da fase de pontos. Com times emaranhados na fase intermediária da tabela, a briga pelas seis primeiras colocações segue a todo vapor.

No primeiro confronto deste domingo, a partida entre Liberty e Flamengo foi marcada por reviravoltas. O Flamengo, que vinha embalado depois de duas vitórias seguidas, se viu em uma situação onde precisou fazer um jogo de recuperação para tentar conquistar mais pontos na tabela.

Depois de um jogo pegado, a Liberty conseguiu se aproveitar melhor dos erros do Flamengo e conquistou uma nova vitória após encaixar uma luta que não deu chances para os rubro-negros.

FURIA na liderança e Janna na rota do topo

Em um confronto direto pela liderança do campeonato, FURIA e KaBuM se enfrentaram em um dos jogos mais esperados do dia.

Em uma partida completamente pegada, decidida nos detalhes, a super FURIA levou a melhor e assumiu a primeira colocação do CBLOL.

Em entrevista coletiva realizada no pós-jogo, os dois times demonstraram extremo respeito por seu adversário e trocaram elogios. Tanto para Nuddle, técnico da KaBuM, quanto para Maestro, técnico da FURIA, as equipes são os dois principais times do campeonato.

“Foi um jogo definido nos detalhes. Depois dos nossos erros no começo do jogo, ficou difícil recuperar”, afirmou Nuddle.

Em um confronto localizado mais para a parte do meio da tabela, a LOUD e a Netshoes Miners se enfrentaram em busca de estabelecer um lugar no top 6.

A terceira partida do dia começou com uma escolha inesperada para a rota do topo. A personagem Janna, normalmente utilizada como suporte na rota inferior, apareceu nas mãos do jogador Robo, que teve um papel decisivo na partida e garantiu uma boa vantagem para as rotas do meio e inferior.

Com a vitória da LOUD, a equipe vê seu placar desempatar pela primeira vez nessa temporada, fechando a semana com um total de 5 vitórias e 3 derrotas.

RED Kalunga atropela a INTZ

Brigando para sair da parte inferior da tabela, a INTZ veio com tudo para o jogo contra a RED Kalunga. No entanto, depois de um bom começo na partida, os intrépidos perderam o ritmo e fora completamente atropelados pela matilha.

Com um jogo consistente e poucos erros individuais, a RED mostrou que pode ter aprendido com os erros da partida de ontem e conquistou um ponto importante nessa etapa do campeonato.

Meus amigos... QUE AMASSO da @REDCanids! 😳 No jogo mais rápido da etapa, a Matilha garante a vitória.#CBLOL



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/2JRum0SVCP — CBLOL (@CBLOL) February 13, 2022

Na última partida do dia, brigando para sair das últimas colocações, RENSGA e paiN Gaming se enfrentaram. Em um começo de jogo completamente controlado pela paiN, a esperança dos cowboys ficou nas mãos de Goku, que optou por jogar de Corki na rota do meio.

No entanto, jogadas controladas e estudadas por parte da paiN garantiram a vitória e um ponto a mais rumo a parte do meio da tabela.

As partidas do CBLOL voltam a acontecer no próximo final de semana com a 9ª e 10ª rodadas marcando a última partida da primeira etapa da fase de pontos, e a primeira partida da segunda etapa.

