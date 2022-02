Confira os resultados da sétima rodada do CBLOL 2022

RENSGA e Flamengo vencem mais uma no CBLOL 2022 (Divulgação - Riot Games)

Após um novo dia de partidas do Campeonato Brasileiro de League of Legends, estamos cada vez mais perto da metade da fase de pontos.

Com confrontos acirrados e desfechos surpreendentes, a sétima rodada serviu para bagunçar ainda mais a tabela e colocar times da parte inferior novamente na briga pelo top 6.

No primeiro jogo do dia tivemos o embate entre INTZ e RENSGA que tentavam a vitória na esperança de sair do fundo da tabela.

Mesmo com um início de jogo intenso da INTZ, os cowboys levaram a melhor e conquistaram uma nova vitória no campeonato.

Com um jogo seguro e baseado nos objetivos e controle de mapa, a RENSGA derrubou o nexus inimigo e encontrou sua segunda vitória no CBLOL.

Flamengo supera a RED Kalunga

O segundo jogo do dia parecia totalmente favorável à equipe da RED Kalunga, mas após apresentar uma postura completamente diferente ao longo da partida, o Flamengo Esports conquistou sua segunda vitória no CBLOL.

Ao contrário do que vinha demonstrando nas últimas rodadas, o Flamengo conseguiu construir uma vantagem ao longo da partida e manter o ritmo rumo ao nexus inimigo. Por outro lado, a RED voltou a apresentar erros individuais que impactaram diretamente no desempenho da equipe.

No embate entre FURIA e Liberty, que buscam uma melhor colocação na parte superior da tabela, tivemos uma das partidas mais disputadas do dia. Objetivo a objetivo as equipes lutaram para conquistar a vitória.

No final, em um jogo decidido nos detalhes, a super Furia confirmou seu favoritismo e marcou mais um ponto do placar.

paiN Gaming e LOUD fazem o clássico do final de semana

Em uma partida para tentar sair da parte inferior da tabela, a paiN começou com tudo para cima da LOUD. Com um início de jogo acelerado, parecia que tudo estava correndo conforme o planejado, mas a LOUD mostrou sangue frio para virar o placar e conquistar a vitória.

Para Cariok, caçador da paiN, o time ainda não está completamente entrosado, o que pode estar prejudicando o desempenho no campeonato. “Estamos preocupados (com a situação do time na tabela), mas sabemos que conseguimos recuperar e vamos nos esforçar para isso”.

E no último confronto do dia a KaBuM domingo a partida para cima da Netshoes Miners e confirmou seu favoritismo. Em uma partida controlada e sem muitos sustos, os ninjas levaram a melhor e conquistaram uma nova vitória em Summoner’s Rift.

Seguindo na parte superior da tabela, junto com a FURIA, a KaBuM encara amanhã um confronto direto pela primeira posição.

As partidas do CBLOL voltam a acontecem a partir das 13 deste domingo.

