‘MasterChef Brasil’: Daphne está fora e os três finalistas foram definidos

Daphne não chega na final do 8º "MasterChef Brasil", mas consegue um estágio com Helena Rizzo (Carlos Reinis/Band)

Daphne chegou longe, mas não conseguiu ser uma das finalistas da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, da Band. A cozinheira amadora, que também esteve no “MasterChef Júnior”, foi eliminada na noite desta terça-feira (07), após enfrentar duas provas complexas.

Aos 19 anos, a competidora deixou o cansaço tomar conta e não aguentou a pressão da cozinha do reality show da Band. Na primeira prova, a skatista não se deu bem ao trabalhar com os ingredientes da caixa misteriosa, mesmo pegando a caixa dourada e ganhando um item secreto.

Na prova, o quarteto precisava transformar ingredientes brancos, como filé de linguado, vieiras, lula, arroz, palmito, feijão branco, couve-flor, nabo, coco, entre outros, em verdadeiros pratos da alta gastronomia. No entanto, os semifinalistas tinham que evitar ao máximo deixar o prato monocromático, ou seja, tinha que ter muito sabor e cor.

Quem levou a melhor e conquistou a primeira vaga na final foi Isabella. Com um resultado mediano, Eduardo, Kellyn e Daphne foram para a prova de eliminação da noite, que contou com a presença da cantora Pabllo Vittar.

Na prova, o trio precisou encarar um banquete onde precisaram reproduzir uma coroa de carré de cordeiro acompanhada de legumes salteados, fregola e um molho, além de uma pavlova de frutas como sobremesa.

Junto com Pabllo, os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça decidiram salvar Eduardo, que acabou sendo o segundo nome na final do “MasterChef Brasil”. Já Daphne e Kellyn ficaram na berlinda.

Antes de deixar o reality show da Band, a Daphne foi elogiada pelos jurados e por Ana Paula Padrão. Além disso, ela recebeu uma vaga de estágio no restaurante de Helena Rizzo e ficou emocionada com a oportunidade.

“Fiquei impressionada contigo no programa desde o primeiro dia. Você é muito criativa. Boto a maior fé em você. As portas da minha cozinha estão abertas pra ti. Eu te ofereço um estágio no Maní, se é isso que tu quer. Acho que você é uma pedra preciosa”, declarou a jurada.

A final da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” acontecerá na próxima terça-feira (14). Pela primeira vez, três competidores vão lutar pelo troféu e os prêmios da atração.

A prova da grande final da competição gastronômica já foi gravada nos estúdios da Band, em São Paulo. No entanto, os finalistas ainda não sabem quem levou a melhor. O vencedor vai ser revelado ao vivo.