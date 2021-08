Beyoncé faz homenagem à Meghan Markle

No dia do aniversário de Meghan Markle, 4 de agosto, ninguém mais, ninguém menos do que a própria Beyoncé homenageou a duquesa de Sussex. Em seu site (https://beyonce.com/) a cantora publicou uma foto de Meghan quando criança e escreveu “Feliz Aniversário, Meghan Markle”.

Não é novidade que Beyoncé admira Meghan Markle. Durante seu discurso no Brit Awards 2019, a rainha do Pop e seu marido JAY-Z levou para casa o prêmio de Melhor Grupo Internacional por mensagem de vídeo, recriando o videoclipe da música ‘The Carters’: ao invés de podarem na frente do quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, eles ficaram em frente a um retrato real da Duquesa de Sussex usando uma coroa cintilante e colares de pérolas.

Meghan e Beyoncé se conheceram publicamente durante a estreia do live-action da Disney Rei Leão, em julho de 2019, em Londres. Quando Beyoncé se inclinou para dar um abraço em Meghan, ela foi flagrada dizendo: “Minha princesa”. Observadores disseram que havia uma familiaridade entre Meghan e Beyoncé, tanto que muitos tiveram dificuldade em acreditar que esta era a primeira vez que se encontravam.

No dia do seu aniversário de 40 anos, Meghan Markle fez um grande anúncio. Através de um vídeo publicado no site da Fundação Archewell, instituição fundada por ela e pelo príncipe Harry, a duquesa de Sussex lançou seu novo projeto: 40 × 40. Trata-se de um projeto global para incentivar as pessoas ao redor do mundo a se comprometerem a dar 40 minutos de seu tempo para apoiar as mulheres que voltam ao trabalho.

Rostos famosos, incluindo a prima do príncipe Harry, a Princesa Eugenie, Hillary Clinton, Sarah Paulson, Ciara e Gabrielle Union, postaram suas intenções de participar da iniciativa nas redes sociais.