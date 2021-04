Já está disponível a quarta temporada de ‘The Good Doctor’, produção do Amazon Prime Video. A nova Season foi liberada nesta sexta-feira (9). (ALERTA: Texto com spoilers).

A temporada chegou com várias novidades, e pegou os fãs de surpresa. O assunto é um dos mais comentados no Twitter no dia de hoje.

A primeira parte conta com 11 episódios. E um momento importante chamou a atenção dos admiradores no início da quarta temporada.

A produção conta com um capítulo duplo que narra as experiências do hospital St. Bonaventure com a Covid-19.

Divulgação/Reprodução – YouTube

Além disso, o início do novo ciclo, que ocorreu durante a pandemia, conta com uma homenagem especial.

Como mostrado no capítulo 1, é dedicado ao pessoal hospitalar e aos trabalhadores essenciais que enfrentam esta emergência sanitária.

The Good Doctor: história de Lea e Shaun recebeu reviravolta que fãs não esperavam

No episódio 4×11, final da primeira parte, os fãs também descobriram que Lea está grávida do Dr. Shaun Murphy.

No entanto, fica a pergunta: Como será que ele lidará com o fato de que agora será pai? A resposta deve ser dada na próxima parte.

Reprodução

LEIA TAMBÉM: