‘Cadê meu green?’: homem morto em banheira de sauna gay teve overdose de drogas, conclui polícia

Luiz Carlos Pereira de Lima, de 34 anos, foi achado na banheira da suíte de uma sauna gay, no Largo do Arouche, no Centro de São Paulo

A Polícia Civil concluiu que o jornalista e técnico em enfermagem Luiz Carlos Pereira de Lima, de 34 anos, que foi achado morto na banheira da suíte de uma sauna gay, no Largo do Arouche, no Centro de São Paulo, sofreu uma overdose de drogas. A investigação descartou as hipóteses de homicídio e suicídio e constatou que a morte foi acidental. O rapaz ficou conhecido nas redes sociais por ser autor do meme “Cadê meu green?”, que viralizou em 2020 (relembre no fim do texto).

ANÚNCIO

De acordo com reportagem do site G1, como a polícia concluiu que não houve crime na morte de Lima, o processo do caso foi arquivado pela Justiça em março deste ano.

“O inquérito policial foi instaurado pelo 3º DP [Campos Elíseos] e relatado à Justiça. O Poder Judiciário determinou o arquivamento do processo em março deste ano, pois não houve nenhum evento violento ligado à morte, além do laudo pericial toxicológico ter identificado uma variedade de substâncias entorpecentes, sugerindo uma possível overdose”, destacou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em nota.

O corpo de Lima foi encontrado na madrugada do dia 18 de setembro de 2023 no Hotel Chilli. Na ocasião, a Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o rapaz não reagiu. Havia sangue na banheira, mas, apesar disso, não havia sinal de violência ou qualquer indício de que ele tivesse sido assassinado.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) também atuou nas investigações, solicitando exames periciais, ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança. Após todo o trabalho, foi concluído que Lima morreu acidentalmente ao usar entorpecentes.

Na ocasião, o Hotel Chilli informou que as imagens das câmeras de segurança indicam que o homem “parecia estar sozinho na hora” do ocorrido. O estabelecimento também lamentou o caso e disse que colaborava com as autoridades policiais.

No Instagram, o estabelecimento diz ser um “Hot Hotel & Sauna”, “só para homens maiores de 18 anos”, que funciona “24 horas” por dia e e oferece “Drinks at Piroca´s Bar”. O local é o mesmo onde esteve o publicitário Yuri Castro, de 23 anos, que foi dado como desaparecido após sair da sauna e depois foi achado morto, no último dia 22 de abril. Nesse caso, a polícia descobriu que o rapaz caiu de um sobrado nas proximidades.

‘Cadê meu green?’

Lima, que também dizia ser servidor público, ficou conhecido 2020, quando apareceu nas redes sociais pedindo um “green”, que era um cartão que dava benefícios, como entrada gratuita, ao dono da The Week, uma antiga balada LGBTQIA+.

“Agora eu vou contar a trip de quando eu pedi um green pro [André] Almada [empresário]. Tudo começou na semana passada, que eu mandei um WhatsApp pra ele pedindo, explicando a situação, pedindo um green [em menção ao green card que estrangeiros obtêm para ter trânsito livre nos Estados Unidos] pra ter acesso livre às festas e ao camarote da The Week”, disse ele.

Após a publicação, o meme “Cadê meu green?” passou a ser usado, principalmente pelo público LGBTQIA+, para brincar com a situação de pessoas que querem entrar de graça nas baladas. Lima virou uma celebridade e passou a marcar presença em várias festas.

Em 2020, após ficar famoso, ele chegou a se candidatar a vereador pela cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, pelo Rede Sustentabilidade. Porém, não foi eleito.