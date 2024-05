Apostadores do Ceará e Paraná levaram o prêmio do sorteio desta quarta-feira

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do sorteio desta quarta-feira da Lotofácil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, e cada um deles faturou R$ 1.872.955,07.

Os números sorteados para a Lotofácil foram:

01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24

Os dois sortudos fizeram suas apostas nas cidades de Juazeiro, na Bahia, e Pontal do Paraná, no Paraná.

A loteria retorna nesta quinta-feira com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, que será pago a quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa.

A aposta simples da loteria custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina acumulou de novo

Mais um sorteio foi realizado sem que a Quina tivesse um ganhador. O prêmio de ontem acumulou e a loteria volta hoje prometendo pagar a quem acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 8 milhões.

Os números sorteados ontem foram:

04, 09, 48, 56, 58