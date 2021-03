O que é mais assustador para você: um barulho estranho no porão ou um vizinho te encarando dias seguidos de forma esquisita? Nova série de terror sobrenatural entra no catálogo do Amazon Prime Video em abril.

Com estreia agendada para 9 de abril,‘Outros’ (título original ‘Them) é a nova série de terror a ser disponibilizada no catálogo do Amazon Prime Video. Uma família negra se muda para Los Angeles e passa a viver em um bairro composto, em sua maioria, por famílias brancas. Na sequência, uma série de acontecimentos assustadores passam a fazer parte do dia a dia dos quatro integrantes.

Não se sabe se o que está acontecendo está no plano real ou no sobrenatural. A família terá que lutar contra o racismo e a intolerância de seus vizinhos brancos. Além disso, o novo lar será assombrado por uma entidade sobrenatural que eles também precisarão derrotar.

A história se passa nos Estados Unidos, na década de 1950, e retrata um capítulo importante da história do país. O fenômeno migratório conhecido como a Grande Migração Afro-americana é retratado na produção. A “Black Migration” foi o movimento de migração interna que levou mais de 6 milhões de afro-americanos do sul, rural, ao Nordeste, Centro-Oeste e Oeste urbanos. Essa migração ocorreu entre 1916 e 1970.

É nesse contexto que o sobrenatural ganha espaço e acontecimentos estranhos se mesclam com a realidade vivida pelos personagens. O tempero da trama é o fato de ela se passar em uma época de muito racismo.

O que diz o produtor

Coproduzida pela Sony Pictures Television e pela Amazon Studios, ‘Outros’ foi criada por Little Marvin, que também atua como produtor executivo no projeto, ao lado de Lena Waithe, Miri Yoon, Roy Lee, David Matthews e Don Kurt. ‘Outros’ promete ser uma série de antologia que vai explorar o terror nos Estados Unidos.

“Eu comecei a escrever a série alguns anos atrás, em uma época em que parecia que todas as manhãs eu estava acordando para a mesma coisa. Eu acessava meus feeds de mídia social e via um vídeo após outro de negros – mulheres, crianças e famílias – sendo aterrorizados de alguma forma. Seja pela polícia ou pela ameaça da polícia”, disse Marvin em entrevista ao portal Tv Line.

O terror é o pano de fundo de um tema maior

O criador disse ainda que a série se propõe a fazer uma reflexão sobre o racismo nos Estados Unidos. “Não é nenhum segredo que os espaços públicos foram usados ​​como arma contra os negros desde o início deste país. Mas, o que eu não tinha visto naquela história, era a tensão entre o público e o privado. E o mais privado dos espaços é o lar. O mundo lá fora pode ser louco, mas aqui, temos um ao outro. O que acontece quando esse espaço seguro fica feio também?”, disse Marvin.

A primeira temporada, intitulada Covenant, é estrelada por Deborah Ayorinde como Lucky Emory, Ashley Thomas como Henry Emory, Alison Pill como Betty Wendell, Shahadi Wright Joseph como Ruby Emory, Melody Hurd como Gracie Emory e Ryan Kwanten como George Bell.

Os dois trailers lançados até agora oferecem um vislumbre do novo bairro que está em pleno crescimento e também algumas das forças hostis. Lena Waithe, uma das produtoras da série, é roteirista, produtora cinematográfica e atriz norte-americana. Ela é negra e, em uma entrevista à IndieWire, falou sobre o que acredita ser a sua contribuição para o mundo com relação ao seu trabalho: “Acho que minha próxima missão é esperar que as pessoas possam me ver crescer e fazer coisas que podem ser inesperadas. Mas esse é o trabalho do artista, é evoluir, é mudar, é crescer. Isso é o que quero continuar a fazer. Eu quero aspirar estar sempre mudando e evoluindo, e nem sempre ser capaz de me reconhecer”.