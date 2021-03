‘Cruella’ e ‘Viúva Negra’ devem estrear simultaneamente no streaming e nos cinemas

A Disney confirmou que ‘Viúva Negra’ vai estrear simultaneamente no streaming e no cinema no dia 9 de julho. Anteriormente, a data estava prevista para 7 de maio. Outra data confirmada foi a de estreia do filme ‘Cruella’, estrelado por Emma Watson, que chegará ao streaming dia 28 de maio.

Os filmes terão lançamentos simultâneos no streaming e nos cinemas. ‘Viúva Negra’ será lançado a um custo adicional para os assinantes.

Cruella

Recentemente, foi divulgado o segundo trailer de ‘Cruella’. Segundo as informações divulgadas pela Disney, o roteiro que vai contar o início da história da vilã de ‘101 Dálmatas’ que é um ícone fashion. Emma Stone foi escalada para o papel principal e, em entrevista ao site Fansided disse: “Foi uma ótima experiência brincar com sua história de fundo e descobrir o que a torna a mulher que ela se tornou na história que vimos”.

Antes de ser Cruella de Vil, Emma Stone é somente Estella e passa uma imagem desconstruída da famosa vilã, mostrando uma mulher forte e cheia de determinação. O primeiro trailer foi divulgado em fevereiro.

De acordo com a sinopse oficial: “Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme mostra uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e, juntos, constroem uma vida para si nas ruas de Londres. Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa Von Hellman. A mulher é uma lenda fashion e devastadoramente chique e assustadora. Mas o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella má, elegante e voltada para a vingança.”



“Isso não caiu bem para algumas pessoas, mas não era para todos. Acho que eles sempre tiveram medo de que eu fosse uma psicopata. Mas um novo dia traz novas oportunidades. E eu estava pronta para fazer uma declaração. Como diz o ditado? Eu sou mulher, ouça-me rugir”, diz Emma no papel de Cruella de Vil no trailer.

Outros projetos de live-action da Disney atualmente em andamento são Mulan e A Pequena Sereia.

Viúva Negra

Com a mudança de planos de estreia de ‘Viúva Negra’, os fãs terão que esperar mais um pouco. O longa só chegará em julho ao streaming, antes a data prevista era 7 de maio. A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

‘Viúva Negra’ se passa entre os longas ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’. A trama pode ser a despedida da heroína dos cinemas, já que em ‘Vingadores: Ultimato’, ela morre. Mas a história promete responder alguns segredos de Natasha, tais como suas origens, como entrou no serviço secreto e como chegou aos Estados Unidos.



Em entrevista em maio de 2020, Scarlett Johansson falou sobe o longa. Ela disse: “É um filme sobre o perdão a si mesmo e a aceitação de decisões que foram feitas por você. É muito mais profundo do que qualquer coisa que poderíamos ter feito antes”.

Para quem não lembra, Johansson ganhou o papel de Viúva Negra após a desistência de Emily Blunt ao papel. “A melhor coisa que pode acontecer é conseguir algo após ter sido rejeitado. Você aprecia mais. Basicamente, fiz carreira sendo a segunda escolha dos diretores”.

O ‘Viúva Negra’ é ansiosamente esperado pelos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (da sigla em inglês MCU) e foi adiado por três vezes. A razão apontada pela Marvel é a pandemia da COVID-19. O longa é dirigido por Cate Shortland e deveria ter sido lançado nos cinemas em 20 de maio de 2020.