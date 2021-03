5 filmes disponíveis na Netflix que prometem te fazer chorar de soluçar

Embora alguns temas abordados nas produções disponíveis na Netflix possam parecer um pouco mais "pesados", eles são bastante importantes para trazer discussões relevantes e que nos fazem refletir muito.

Diferente de algumas histórias um pouco mais clichês, nem sempre tudo termina bem ou tem a história fácil, não é mesmo?

E se você está procurando justamente por estes filmes, com narrativas interessantes, confira a seguir a nossa listinha do dia com 5 produções que prometem te fazer chorar de soluçar.

Milagre na Cela 7 (2019)

Memo, um homem com deficiência mental, vive tranquilamente, até que sua vida é virada de cabeça para baixo quando ele é acusado do assassinato da filha de um comandante.

O menino do pijama listrado (2008)

Uma cerca, isso é que o separa um menino, filho de um comandante de um campo de concentração do período nazista e outro garoto judeu que está preso no local.

Perfeita pra você (2018)

Esta é a típica história em que amigos de infância podem ficar juntos para sempre e viverem um lindo amor, mas um diagnóstico de câncer terminal muda tudo e conduz a trama.

Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990)

Vamos de clichê? Não adianta falarmos de filmes para chorar e não lembrarmos deste filme, não é mesmo?

Um homem assassinado, seu eterno amor e uma médium, que tal assistir Ghost?

O Mínimo para Viver (2017)

A anorexia é uma batalha para diversas ao redor do mundo e em “O Mínimo para Viver” a história contada é a da jovem Ellen (Lily Collins).