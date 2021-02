Top10 no Brasil, ‘Por trás de seus olhos’ é novo thriller psicológico da Netflix

A trama se passa em Londres e começa com Louise (Simona Brown), uma mãe solo e jovem profissional que enfrenta desafios na criação de seu filho de sete anos. Durante uma saída noturna, ela acaba tendo um envolvimento amoroso com David. Mas, o que ela não sabe é que esse charmoso escocês será o seu chefe: no dia posterior ela começa a trabalhar na clínica onde David é psiquiatra.

David (Tom Bateman) e Adele (Eve Hewson) formam um casal jovem que não são tão felizes como parecem. Intrigas e desconfianças parecem ser parte da rotina dos dois. À medida que a trama avança, Louise e Adele se conhecem e se tornam amigas. Mas essa amizade pode ser perigosa para ambas, isso porque Louise a vida de ambas está cheia de mentiras e dissimulações.

Foto: Divulgação Netflix

À medida que os episódios avançam, as coisas começam a ficar estranhas. Isso porque todos os personagens escondem segredos e o roteiro vai explorando as histórias ao longo dos episódios através de flashbacks. Louise tem pesadelos que incluem a morte de sua mãe. Adele tem memórias traumáticas com relação à sua estadia em um hospital psiquiátrico que incluem um amigo muito querido, que aparece na trama para confundir ainda mais a cabeça do espectador. Este amigo é vivido por Rob Aramayo, o mesmo ator que interpretou Ned Stark jovem em ‘Game of Thrones’.

Foto: Divulgação Netflix

Sobre Adele, Eve Hewson disse que foi uma criação em três partes, mirando os relacionamentos afetivos da personagem: “Foi interessante, veio em três etapas. Estou feliz que tenha acontecido, porque do contrário, teria sido muito complicado, indo e voltando entre todas as diferentes personalidades”, disse a atriz em entrevista ao site Collider.

A produção se baseia no livro homônimo escrito por Sarah Pinborough, publicado pela primeira vez em 2017. A série estreou dia 17 de fevereiro e figura no ranking das Top10 da plataforma em diversos países, incluindo o Brasil.