Príncipe Harry e Meghan Markle confirmam à Rainha que NÃO retornarão como membros da realeza

O Príncipe Harry e Meghan Markle confirmaram à Rainha Elizabeth II que não retornarão como membros ativo da Família Real.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (19) pelo Palácio de Buckingham, conforme detalhado pelo tabloide Daily Mail.

Como revelado, a decisão foi tomada após conversas entre o duque de Sussex e membros da família real.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse: 'O duque e a duquesa de Sussex confirmaram a Sua Majestade, a Rainha, que não retornarão como membros trabalhadores da Família Real.

Após conversas com o duque, a rainha escreveu confirmando que, ao se afastar do trabalho da família real, não é possível continuar com as responsabilidades e deveres inerentes a uma vida de serviço público.

As nomeações militares honorárias e patrocínios reais detidos pelo duque e duquesa serão, portanto, devolvidos a Sua Majestade, antes de serem redistribuídos entre os membros trabalhadores da família real.

“Enquanto todos estão tristes por sua decisão, o duque e a duquesa continuam sendo membros muito queridos da família”, detalhou. Confira:

Prince Harry and Meghan Markle confirm to the Queen they will NOT be returning as working royals https://t.co/57EcJrRGtR pic.twitter.com/2B13jCn3UF — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 19, 2021

LEIA TAMBÉM: