Seu jeito de jogar The Sims pode indicar se você tem traços de psicopatia. Um estudo feito em 2015 mostrou que pessoas com traços mais altos de psicopatia tendiam a usar comportamentos mais maldosos e menos amigáveis ​​ao jogar The Sims 3.

Em um novo estudo publicado em uma revista científica, pesquisadores de uma universidade canadense usaram o mesmo jogo para estudar a hipótese de psicopatia Cheater-Hawk, que sugere que o traço de personalidade pode ter evoluído como uma forma de obter recursos por meio dos padrões comportamentais ‘trapaceiro’ (explorando a cooperação de outros) e ‘falcão’ (definido como usar a agressão para seus próprios fins ). Eles classificam os traços psicopáticos como manipulação, decepção e falta de empatia ou remorso, bem como irresponsabilidade e comportamentos anti-sociais e agressivos.

Segundo o IFLS, para o estudo, foi criada uma família de Sims em que todos os membros pareciam iguais – cabelo da barra e cor da camisa – mas com traços de personalidade diferentes, que podiam ser manipulados durante a seleção de personagens.

"Os quatro personagens foram criados com traços de personalidade que refletem o trapaceiro (enganador, sorrateiro, charmoso), falcão (agressivo, rude, mesquinho), pombo (submisso, nervoso, tímido) e cooperador (simpático, confiante, cooperativo). " – Escreveu a equipe no estudo. Os participantes foram solicitados a criar um personagem que os refletissem, que foi então colocado na casa com os outros personagens controlados por inteligência artificial. Os 205 participantes foram então solicitados a fazer seu personagem interagir com os outros ao seu redor. Todas as interações foram registradas e quantificadas.

As pessoas que exibiam mais traços de psicopatia eram mais propensas a mostrar comportamentos agressivos, bem como ter menos interações "amigáveis, engraçadas e charmosas", principalmente entre os participantes do sexo masculino. Dividindo os resultados ainda mais, eles descobriram que os psicopatas eram mais propensos a se envolver em comportamentos agressivos e mesquinhos em relação aos personagens que apresentavam menos sinais de comportamentos agressivos.

"Nossas descobertas podem sugerir que indivíduos psicopatas veem a ausência de comportamentos agressivos como um indicador de fraqueza e estão preparados para explorar ou agredir indivíduos que mostram esse tipo de fraqueza."