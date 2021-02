Gosta de ‘O poderoso chefão’? Então não perca esses 5 filmes de gângster na Amazon Prime Video

Gângster é um termo usado para definir um membro de uma quadrilha, gangue ou de uma organização criminosa semelhante à máfia.

O cinema sempre teve um fascínio por esse universo do crime e produziu filmes lendários sobre as suas atividades secretas. O maior representante do gênero é a trilogia ‘O poderoso chefão’, de Francis Ford Coppola, que foi lançada em 1972, com Marlon Brando e Al Pacino nos papéis principais.

Se você gosta de ‘O poderoso chefão’ e quer sugestões de mais filmes de gângster, fique atento à nossa listinha abaixo. Todos os títulos atualmente estão disponíveis para streaming na Amazon Prime Video:

‘Era uma vez na América’ (1984)

Reprodução / Amazon Prime Video

Um ex-gângster judeu da época da Lei Seca retorna à Nova York mais de trinta anos depois. Lá, ele deverá enfrentar os fantasmas e arrependimentos de sua antiga vida.

‘O tango e o assassinato’ (2003)

Reprodução / Amazon Prime Video

Um velho assassino consegue um contrato para matar um general em Buenos Aires. Mas quando o seu alvo fica indisponível, ele acaba se envolvendo com a cultura do tango argentino.

‘O gângster’ (2007)

Reprodução / Amazon Prime Video

Um policial marginalizado da cidade de Nova York é acusado de derrubar o traficante do Harlem, Frank Lucas, cuja vida real inspirou este filme parcialmente biográfico.

‘Imimigos Públicos’ (2009)

As autoridades tentam derrubar os notórios gângsteres americanos John Dillinger, Baby Face Nelson e Pretty Boy Floyd durante uma onda de crimes nos anos 1930.

‘Anti-heróis’ (2011)

Um jovem policial é designado para uma delegacia no bairro de classe trabalhadora onde ele cresceu, mas um velho segredo ameaça destruir a sua vida e da sua família.

E aí, partiu maratonar?