E agora, Lexie aparecerá na continuação da 17ª temporada?

Os fãs não param de pedir por Lexie Grey (Chyler Leigh), isso é um fato. Mas afinal de contas, há a possibilidade de ela aparecer na continuação da 17ª temporada?

Para quem não sabe, atualmente a série médica passa por um hiato e tem previsão de retorno em 11 de março de 2021. E se você está se questionando sobre a estreia da produção da ABC no Brasil, fique tranquilo, pois ela acontecerá na semana que vem, em específico, no dia 9 de março, no canal Sony.

Mas voltando ao questionamento do início deste texto, a showrunner, Krista Vernoff, já se pronunciou e compartilhou uma notícia que talvez não agrade a todos.

De acordo com a produtora da série, não há até o momento, nenhuma previsão de que outro personagem antigo continue aparecendo, a não ser Derek Shepherd (Patrick Dempsey), que inclusive já deu as caras em exibições anteriores.

No entanto, tratando-se de Grey’s Anatomy tudo pode mudar a qualquer momento. Assim sendo, mesmo Krista dizendo que não, esta é uma decisão que pode ser alterada.

E você, gostaria de ver Lexie?

