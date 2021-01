Apresentador americano Larry King morre aos 87 anos de covid-19

Um dos maiores ícones da TV norte-americana, o jornalista e apresentador Larry King, 87 anos, morreu por complicações da covid-19.

Diagnosticado com coronavírus, King estava internado desde 2 de janeiro em Los Angeles.

O programa de King, Larry King Live, da CNN, ficou 25 anos no ar. Ele criou ainda a plataforma Ora Media para divulgar outros trabalhos, como o 'Larry King Now' e o 'Politicking with Larry King'.

Casado oito vezes, ele deixa três filhos e nove netos.