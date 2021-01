'Hotel Básico': Fê Lemos investe em projeto pop eletrônico

Fê Lemos, baterista e fundador do Capital Inicial, tem aproveitado o hiato da banda brasiliense para se concentrar em seu projeto paralelo de música pop eletrônica, batizado Hotel Básico e produzido em parceria com a cantora e compositora Mel Ravasio.

Mel foi vocalista do grupo de pop rock Lipstick, formado só por garotas no início dos anos 2000. No projeto, Fê troca as baquetas pelo sintetizador.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O single “Quanto Mais Eu Vejo”, escrito pela dupla, chegou em dezembro. Na semana passada, eles lançaram também o clipe desta canção, dirigido por Miro Moreira e Adriana Paulini Leão e rodado em São Paulo.

A música, gravada entre agosto e setembro de 2020 e produzida pelo próprio Fê Lemos, já está disponível nas plataformas de streaming. Essa é a primeira prévia do próximo álbum do projeto, que tem lançamento previsto ainda para o primeiro semestre de 2021.