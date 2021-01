'Esqueceram de mim 2': Macaulay Culkin apoia que cena com Donald Trump seja removida do filme

O ator Macaulay Culkin, estrela de ‘Esqueceram de mim 2: perdidos em Nova York’ (1992), demonstrou apoio à ideia de que a participação especial de Donald Trump seja removida do filme.

Na trama, o Culkin interpreta o jovem Kevin McAllister, que se perde de sua família e acaba sozinho em Nova York. Em uma determinada cena, ele cruza com Trump em um hotel da cidade, a quem pede direções.

Anteriormente, um usuário do Twitter já havia sugerido a criação de uma petição online para que o presidente dos Estados Unidos fosse substituído digitalmente pelo Macaulay Culkin de 40 anos. O ator respondeu ao tweet: “Fechado”.

Outro usuário postou a sua própria versão da cena do hotel, que mostra Kevin conversando com uma figura muda e invisível e arrancou um comentário de "Bravo!” do ator.

Recentemente, o cineasta Chris Columbus, diretor de ‘Esqueceram de mim 2’, declarou que abordou Donald Trump para comunicar a sua intenção de filmar algumas cenas do filme no Plaza Hotel. Segundo a CNN, na época o hotel pertencia ao empresário e futuro presidente dos Estados Unidos.

"A única maneira de usar o Plaza é se eu estiver no filme.” – Teria respondido Trump. “Então concordamos em colocá-lo no filme.” – Conclui Columbus. Reveja a polêmica cena abaixo: