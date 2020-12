Primeira temporada de ‘Black Kamen Rider’ já está disponível na Amazon Prime Video

Sucesso no Brasil nos anos 90, ‘Black Kamen Rider’ agora está disponível na Amazon Prime Video.

A série de televisão japonesa, que foi exibida originalmente no país pela extinta Rede Manchete, apresentava as aventuras de um jovem capaz de se transformar no super-herói homônimo (um ciborgue mutante com visual inspirado em um inseto) e sua luta contra o mal.

Reprodução / Amazon Prime Video

As crianças, é claro, amavam o personagem e compravam (ou pediam para os pais comprarem) os pôsteres, bonecos e tudo mais que fosse relacionado à ele. Entretanto, o programa saiu do ar no início dos anos 2000, deixando uma legião de órfãos.

Aos nostálgicos de plantão: fiquem tranquilos! A primeira temporada de ‘Black Kamen Rider’ já está disponível no serviço de streaming da gigante Amazon e, ao que tudo indica, as outras temporadas, também estarão em breve.