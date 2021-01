'Slam Dunk': mangá de sucesso sobre time de basquete vai virar filme

‘Slam Dunk’, o popular mangá sobre um time de basquete da escola secundária japonesa Shōhoku, vai virar filme.

Quem fez o anúncio foi o próprio Takehiko Inoue, escritor e ilustrador Takehiko Inoue da série, através de sua conta oficial no Twitter.

Inicialmente, os fãs de ‘Slam Dunk’ ficaram em dúvida se o longa-metragem seria um live-action ou uma animação. Entretanto, segundo a T13, o projeto seguirá a linha criativa de seu animé, que foi ao ar nos anos 90.

Em 2010, Inoue recebeu elogios da Associação de Basquetebol do Japão por ajudar a popularizar o esporte no país. Em 2012, Slam Dunk atingiu 120 milhões de cópias vendidas somente no Japão, se tornando um dos mangás mais vendidos da história.