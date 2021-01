Relembre 5 grandes sucessos de Genival Lacerda, morto hoje aos 89 anos

Genival Lacerda partiu hoje aos 89 anos, vítima da Covid-19. Entretanto, sua obra fica.

O senso de humor do cantor e compositor paraibano influenciou muitos artistas, como Raul Seixas, que cita o seu nome na letra de ‘Rock n’ Roll’, que escreveu em parceria com Marcelo Nova:

“E pra terminar com esse papo / eu só queria dizer / que não importa o sotaque / e sim o jeito de fazer / Pois há muito percebi / Que Genival Lacerda tem a ver com Elvis e com Jerry Lee / Elvis e Jerry Lee.”

Os Mamonas Assassinas, por sua vez, incluíram um trecho de ‘Rock do Jegue’ no início de ‘Jumento Celestino’, a faixa mais nordestina do único álbum que lançaram em sua curta carreira.

Relembre abaixo 5 grandes sucessos de Genival Lacerda, que vai deixar muitas saudades nos corações dos brasileiros:

'Severina xique xique'

"Ele tá de olho é na boutique dela…" Qual brasileiro não reconhece essa letra e essa música imediatamente?

'Radinho de pilha'

A sua letra, cheia de duplos sentidos, é a cara de Genival.

'Rock do jegue'

O 'Rock do jegue' é, na verdade, um forró. Nos anos 90, ainda ganhou uma versão dance do próprio Genival.

'Caldinho de mocotó'

Uma receita em forma de canção, exaltando os benefícios do prato à saúde.

'Mate o véio, mate'

O melô do tiozão que acha que faz sucesso entre as mulheres mais jovens.