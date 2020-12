É o George! Confira a cena completa do retorno emocionante do ‘007’ a Grey’s Anatomy

O mistério acabou! Após duas semanas de hiato, ontem (3) o episódio 17×4 de Grey’s Anatomy foi ao ar e a maior dúvida dos fãs foi revelada: quem é que apareceria na praia, nos “sonhos” de Meredith?

Embora muitos apostassem fielmente em Lexie, a cena na verdade foi protagonizada por George O’Malley, seu parceiro de hospital da primeira temporada, e que SPOILER morreu atropelado por um ônibus.

Com toda a certeza este foi um take bastante emocionante não somente para os artistas, mas principalmente para os fãs que tiveram a oportunidade de rever um de seus personagens mais queridos, o “007”, como ficou conhecido.

Leia também:

Dentre as conversas que os dois tiveram, Meredith diz que ficou devastada com a morte do amigo e ele a relembra que eles riram em seu funeral. Reveja abaixo esta cena (Continua depois do vídeo):

silêncio. o george disse que a crise de risos da meredith, izzie, cristina e alex nessa cena deixou ele feliz 😭😭😭😭 pic.twitter.com/vu1HlEmrbt — grey's anatomy SPOILERS (@greysanatombei) December 4, 2020

Sem mais delongas, se você está preparado para chorar, o que muitos dos fãs fizeram, confira a seguir alguns dos vídeos compartilhados por perfis de fãs da série no Twitter e que mostram a “volta” de George.

CARAS O DIÁLOGO DELES ME DEIXA NO MEU CANTO pic.twitter.com/R4M5hAYR1j — grey's anatomy SPOILERS (@greysanatombei) December 4, 2020

A BAILEY DO LADO DO GEORGE PRA MIM JÁ CHEGAAAA pic.twitter.com/LioJ6PgaGW — grey's anatomy SPOILERS (@greysanatombei) December 4, 2020

Você precisa assistir: