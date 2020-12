‘Trolls 2’ sobe o volume da fofura

Adultos podem não se empolgar com a premissa de “Trolls 2”: musical ambientado em um reino de criaturas coloridas, que expelem glitter e são pura afetuosidade. Mas, a animação, que estreia hoje nos cinemas, é bom programa também para quem só foi mesmo acompanhar as crianças.

O atrativo para os “grandes” é justamente a parte musical. Dublado por Anna Kendrick e Justin Timberlake no original em inglês, o título apresenta versões de hits, o que transforma a sessão num grande karaokê.

Nesta continuação do filme de 2016, Poppy, que agora é a Rainha, e seu amigo Tronco vivem em um mundo em que a música pop é a trilha oficial e descobrem que não são os únicos trolls. E que os “parentes” vivem de maneira diferente. Há grupos que ouvem, cantam e dançam rock, funk, música clássica e country.

A chegada desses novos personagens é uma boa desculpa para inclusão de outros gêneros musicais, variar o repertório e apresentar tudo isso para as crianças. Em português, algumas das músicas, como “Crazy Train”, tiveram versões traduzidas.

De semelhança com o primeiro filme, a animação explora as lições de companheirismo e tolerância com a diferença. Uma fofura. No melhor sentido.